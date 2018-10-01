Банк «УРАЛСИБ» увеличил объемы рефинансирования ипотеки в 3,5 раза

1 Окт. 10:03 2018-10-01T14:34:27+03:00

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Банк «УРАЛСИБ» по итогам 8 месяцев 2018 года увеличил объемы рефинансирования ипотечных кредитов сторонних банков в 3,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего за 8 месяцев на эти цели Банк «УРАЛСИБ» выдал кредитов на сумму свыше 1,9 миллиарда рублей.

- Общие объемы ипотечного кредитования за этот период выросли в 1,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 21,5 миллиарда рублей. Ипотечный портфель на 31 августа 2018 года составил 63,9 миллиарда рублей, увеличившись за год в 1,8 раза, - рассказали в пресс-службе банка.

Получить подробную информацию и ознакомиться со всеми условиями кредитования можно в офисах ПАО «БАНК «УРАЛСИБ» по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте банка.