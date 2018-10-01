Уралец, желая вылезти из долговой ямы, продал ружье и получил срок
Свердловчанин получил тюремный срок, желая решить свои финансовые проблемы. Житель деревни Захарова Байкальского района еле сводил концы с концами и в итоге решил продать часть имущества. Одной из самых дорогостоящих вещей было охотничье гладкоствольное ружье. Его Игорь Шутов и решил продать в первую очередь.
Покупатель нашелся быстро, и на цене мужчины сошлись тоже без лишних торгов. Владелец просил за ружье 12-го калибра восемь тысяч рублей. Вот только сделка тянула на уголовное дело, так как у покупателя не было разрешения на приобретение огнестрельного оружия.
- На Шутова завели уголовное дело по статье «Незаконный сбыт гражданского огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия», - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры. - Суд приговорил его к девяти месяцам колонии строгого режима.
Покупатель также привлечен к уголовной ответственности.