Три человека в больнице: в Екатеринбурге Peugeot протаранил «четырнадцатую»

1 Окт. 07:53 2018-10-01T14:26:27+03:00

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В Екатеринбурге накануне вечером водитель «четырнадцатой», нарушив ПДД, отправил в больницу трех человек. Авария произошла на улице Щербакова, 141. Молодой человек за рулем ВАЗа выезжал с прилегающей территории, но не пропустил Peugeot, ехавший по главной дороге.

- ДТП произошло в 20.40. Водитель ВАЗ-2114, выезжая с прилегающей территории на улицу Щербакова, не предоставил преимущество водителю Peugeot, двигавшемуся в сторону Димитрова, - рассказали в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.

От удара обеим машинам разворотило бамперы и капоты. Разбитая иномарка удержалась при этом на дороге, а ВАЗ отбросило на газон. Водителя и двух пассажиров «четырнадцатой» с различными травмами увезли в больницу. В Peugeot пострадавших нет.