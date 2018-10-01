Три человека в больнице: в Екатеринбурге Peugeot протаранил «четырнадцатую»
В Екатеринбурге накануне вечером водитель «четырнадцатой», нарушив ПДД, отправил в больницу трех человек. Авария произошла на улице Щербакова, 141. Молодой человек за рулем ВАЗа выезжал с прилегающей территории, но не пропустил Peugeot, ехавший по главной дороге.
- ДТП произошло в 20.40. Водитель ВАЗ-2114, выезжая с прилегающей территории на улицу Щербакова, не предоставил преимущество водителю Peugeot, двигавшемуся в сторону Димитрова, - рассказали в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.
От удара обеим машинам разворотило бамперы и капоты. Разбитая иномарка удержалась при этом на дороге, а ВАЗ отбросило на газон. Водителя и двух пассажиров «четырнадцатой» с различными травмами увезли в больницу. В Peugeot пострадавших нет.