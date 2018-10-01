2018-10-01T14:25:03+03:00
Происшествия

В районе Кольцово ночью сгорели две иномарки

Пожарные не смогли проехать к пылающим машинам
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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В Екатеринбурге в районе Кольцово сегодня ночью вспыхнули две иномарки. Около 00.00 загорелась Toyota Yaris, а с нее пламя перекинулось на стоявшую по соседству Honda CR-V.

- Площадь пожара составила два квадратных метра, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области. - Повреждены моторный отсек Toyota и кузов Honda. К месту пожара выезжали 2 единицы техники, 9 человек личного состава, но люди сами ликвидировали горение.

Огнеборцы не смогли пробраться к горящим машинам, так как дорога была заставлена припаркованными автомобилями. В итоге хозяевам и всем неравнодушным соседям пришлось справляться самим.

- Следственно-оперативная группа провела осмотр места происшествия. Предварительно установлено, что источник возгорания находился под капотом. При этом каких-либо явных признаков поджога не было. В настоящее время проводится проверка. После получения результатов пожарно-технической экспертизы будет принято соответствующее решение, - прокомментировали в отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга.

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