Упал перед ногами отца с дочкой: в Екатеринбурге с 15-го этажа сорвался мужчина
Приехавшие медики констатировали смерть
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В Екатеринбурге настоящим фильмом ужасов закончилась прогулка для мужчины и его маленькой дочки. Как рассказали очевидцы, около восьми часов вечера из окна дома на Фролова, 19/1, выпал мужчина. Папа с ребенком в это время шли с детской площадки к подъезду. В результате пострадавший упал прямо перед их ногами.
- Какое счастье, что не на папу с дочкой, которые остались в метре от него. С ужасом представляю заголовки «Мужчина, выпавщий из окна, раздавил своим телом мужчину с ребенком», - говорит один из соседей.
Прибывшие на место происшествия медики скорой лишь констатировали смерть.