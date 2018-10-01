Упал перед ногами отца с дочкой: в Екатеринбурге с 15-го этажа сорвался мужчина

1 Окт. 07:16 2018-10-01T14:23:42+03:00

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В Екатеринбурге настоящим фильмом ужасов закончилась прогулка для мужчины и его маленькой дочки. Как рассказали очевидцы, около восьми часов вечера из окна дома на Фролова, 19/1, выпал мужчина. Папа с ребенком в это время шли с детской площадки к подъезду. В результате пострадавший упал прямо перед их ногами.

- Какое счастье, что не на папу с дочкой, которые остались в метре от него. С ужасом представляю заголовки «Мужчина, выпавщий из окна, раздавил своим телом мужчину с ребенком», - говорит один из соседей.

Прибывшие на место происшествия медики скорой лишь констатировали смерть.