В Екатеринбурге 1700 детей под дождем прошли крестным ходом 8 километров

30 Сент. 15:27 2018-09-30T15:30:59+03:00

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В воскресенье, 30 сентября, в Екатеринбурге прошел крестный ход, посвященный началу учебного года. В связи с этим, участие в нем принимали в основном дети.

- Порядка 1700 детей, родителей и учителей приняли участие в традиционном молитвенном шествии, - рассказали в Екатеринбургской епархии.

Дети прошли путь длиною в восемь километров. Начали идти от храма в честь Владимирской иконы Пресвятой Богородицы на Семи Ключах, а закончили у мужского монастыря Царственных страстотерпцев на Ганиной Яме, где 100 лет назад большевики первоначально скрыли останки семьи Николая II.