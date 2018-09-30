2018-09-30T13:21:30+03:00
Происшествия

В Новой Ляле мужчина изрезал ножом своего гостя, а потом помог ему отмыться от крови, переодел и отправил домой

Теперь жестокому хозяину грозит до 10 лет тюрьмы
Данил СВЕЧКОВ
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Подозреваемый ранее был судим за убийство.Подозреваемый ранее был судим за убийство.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Полиция Новой Ляли разбирается в последствиях одной попойки, которая закончилась мордобоем и госпитализацией одного из ее участников. Как удалось выяснить правоохранителям, местный 35-летний житель, который уже был судим за разбой, грабеж, истязание и убийство, гуляя по улице со своей дамой познакомился с двумя молодыми людьми. Слово за слово, он пригласил их к себе домой, чтобы выпить. Во время застолья хозяин вдруг набросился на одного из своих гостей и стал его избивать. Второй гость в этот момент ретировался, то есть сбежал. Избиение продолжалось. Скоро у «гостеприимного» хозяина в руке оказался нож и он пустил его в ход.

- От полученных травм потерпевший пролежал в прихожей хозяев до полудня следующего дня, - пояснили в ГУ МВД по Свердловской области. - После обеда протрезвевший подозреваемый отвел свою жертву в ванную комнату, смыл следы крови, переодел в чистую одежду и отправил домой. Потерпевший находился в сознании, но не мог говорить. Обессиленный, он все же смог добраться до своего дома, где лишь на следующее утро, 29 августа, его обнаружили друзья и вызвали скорую помощь.

Подозреваемого уже задержали. Ему грозит до 10 лет тюрьмы.

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