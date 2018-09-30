Утром 1 октября на Урале будут заморозки

30 Сент. 12:40 2018-09-30T12:47:12+03:00

После воскресного дождя сырая земля может покрыться льдом в понедельник. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Синоптики вновь пугают. Грядущей ночью и утром в Свердловской области ожидаются заморозки. Температура воздуха, да и поверхности почвы, может опуститься до -5 градусов по Цельсию. В связи с этим дорожные службы выступили с предупреждением:

- «Уралуправтодор» просит водителей быть особенно внимательными на дорогах, соблюдать дистанцию и скоростной режим, соответствующий погодным условиям, - сообщили в пресс-службе организации.

А на случай дорожного происшествия следует помнить следующие номера:

- 8-800-200-6306 (круглосуточная дежурно-диспетчерская служба); 112, 001 (служба спасения)