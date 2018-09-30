2018-09-30T10:18:11+03:00
Общество

В Свердловской области открывают «горячую линию» по гриппу и ОРВИ

Позвонить на нее и узнать все о прививках от этих болезней можно будет до 15 октября
Данил СВЕЧКОВ
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На Урале начинается сезон простудных заболеваний.На Урале начинается сезон простудных заболеваний.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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На Урале начинается сезон простуд. В связи с этим 1 октября свердловские медики откроют горячую линию по вопросам профилактики гриппа и ОРВИ.

- В течение двух недель до 15 октября эпидемиологи будут отвечать на вопросы граждан о вакцинопрофилактике гриппа: зачем нужна прививка от гриппа, где можно ее поставить и как правильно это сделать, можно ли совмещать прививку против гриппа с другими прививками, - рассказали в Управлении Роспотребнадзора по Свердловской области. - А также какие штаммы входят в вакцину. Кроме того, врачи разъяснят правила ношения маски, расскажут, в каких случаях следует обращаться за медицинской помощью, дадут рекомендации родителям, как уберечь детей в эпидсезон.

Жители Екатеринбурга могут позвонить на линию по телефонам (343) 270-15-97, (343) 270-15-62.

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