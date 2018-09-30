2018-09-30T08:46:48+03:00
Общество

В Екатеринбурге кто-то свалил в помойку для бытовых отходов гору лошадиных и коровьих голов

Из-за этого по всему двору стало распространяться зловоние
Данил СВЕЧКОВ
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Останки парнокопытных уже начали гнить. Фото: Анастасия Сиволап, vk.comОстанки парнокопытных уже начали гнить. Фото: Анастасия Сиволап, vk.com
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Жителей дома, что по адресу ул.Ангарская,30, стал донимать плохой запах. Источником зловония, как оказалось, стали контейнеры местной помойки, расположенной во дворе. А причиной не то, что кто-то давно не вывозил мусор, а то, что какой-то хитрый человек устроил из контейнера для бытовых отходов... скотомогильник. Его доверху заполнили освежованными останками не то коров, а не то лошадей - тут мнения очевидцев разделились.

- Нельзя так утилизировать ни один вид "остатков" животных. Это серьезное нарушение. Если найдут (а могут), то штраф выпишут, - сокрушаются екатеринбуржцы в группе "Инцидент.Екатеринбург" в социальной сети vk.com.

Кто именно ответственнен за организацию "скотомогильника" пока неясно.

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