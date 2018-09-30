2018-09-30T07:14:42+03:00
Происшествия

На Белоярской АЭС рассказали, как на станцию повлияло новое челябинское землетрясение

В субботу в Челябинской области были зафиксированы подземные толчки
Данил СВЕЧКОВ
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Все системы на атомной электростанции в норме.Все системы на атомной электростанции в норме.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Челябинск вновь тряхнуло. В субботу, 29 сентября, во втором часу дня случилось землетрясение. Эпицентр находился в районе Катав-Ивановска. Толчок был всего один с силой 4,5 магнитуды. Это достаточно слабое землетрясение. Слабже, чем то, которое было 5 сентября. Однако на Белоярской атомной электростанции, что под Екатеринбургом, сразу после толчка стали проверять, не навредило ли землятресение системам станции.

- Новые подземные толчки, которые произошли в Челябинской области, не были зафиксированы системами сейсмического мониторинга Белоярской АЭС, и никак не повлияли на работу атомной станции, - сообщили в пресс-службе АЭС. - Отклонений от нормальных условий эксплуатации АЭС нет.

Также на станции отметили, что радиационный фон на площадке Белоярской АЭС такой же, как и в природе.

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