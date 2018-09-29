2018-09-29T12:37:59+03:00
Происшествия

На Урале начальница почтового отделения наворовала на 175 тысяч рублей

Она присваивала себе почтовые марки и лотерейные билеты
Олег Галимов
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Суд назначил ей два года лишения свободы условноСуд назначил ей два года лишения свободы условноФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Богдановиче вынесли приговор местной 21-летней жительнице. С середины прошлого ноября по февраль девушка работала начальником отделения почтовой связи села Байны. Пользуясь служебным положением, она регулярно воровала почтовые марки, лотерейные билеты, и деньги из кассы.

- Заподозрив своего работника в нечестности, в отделении была проведена ревизия специально созданной комиссией, - рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области. - В итоге была выявлена недостача товарно-материальных ценностей на общую сумму 175 тысяч рублей.

После проверки было возбуждено уголовное дело по статье «Растрата», до суда девушка находилась под подпиской о невыезде. При рассмотрении дела экс-сотрудница почты раскаялась и признала вину.

Суд назначил ей наказание в виде 2-х лет лишения свободы условно.

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