На Урале начальница почтового отделения наворовала на 175 тысяч рублей
В Богдановиче вынесли приговор местной 21-летней жительнице. С середины прошлого ноября по февраль девушка работала начальником отделения почтовой связи села Байны. Пользуясь служебным положением, она регулярно воровала почтовые марки, лотерейные билеты, и деньги из кассы.
- Заподозрив своего работника в нечестности, в отделении была проведена ревизия специально созданной комиссией, - рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области. - В итоге была выявлена недостача товарно-материальных ценностей на общую сумму 175 тысяч рублей.
После проверки было возбуждено уголовное дело по статье «Растрата», до суда девушка находилась под подпиской о невыезде. При рассмотрении дела экс-сотрудница почты раскаялась и признала вину.
Суд назначил ей наказание в виде 2-х лет лишения свободы условно.