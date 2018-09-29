2018-09-29T11:00:33+03:00
Недвижимость

Только 40% жилых домов Екатеринбурга подключили к теплу

Батареи станут горячими во всех квартирах к 10 октября
Олег Галимов
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В городе начался четвертый этап заполнения тепломагистралейВ городе начался четвертый этап заполнения тепломагистралейФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге стартовал четвертый этап заполнения тепломагистралей. На сегодняшний день в уральской столице к теплу подключили 72% объектов социальной сферы и около 40% жилых домов. Об этом рассказал заместитель главы администрации города вопросам жилищного и коммунального хозяйства Владимир Гейко.

- К 1 октября батареи станут горячими во всех объектах социальной сферы, - сказал Гейко. - Перед нами поставлена цель обеспечить город теплом до 10 октября, и мы, как и каждый год, выполним эту задачу на 100%

Запуск тепла в Екатеринбурге стартовал 17 сентября.

По состоянию на 28 сентября к теплу подключены более 4 751 объект социальной сферы. Батареи уже нагрелись в 133 школах, 341 детсаде, 125 больницах, 52 учреждениях культуры и так далее. В систему городского отопления входят 106 теплоисточников, более 450 тепловых пунктов и 4 000 километров сетей.

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