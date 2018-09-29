В кинотеатрах Екатеринбурга покажут документальные фильмы, снятые во время войны в Украине

29 Сент. 10:27 2018-09-29T10:27:15+03:00

Вход на все сеансы будет свободным

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В Екатеринбурге 1 октября начнется фестиваль документальных фильмов «Россия». Всю следующую неделю любой желающий сможет посмотреть лучшие работы режиссеров со всего мира. Организаторы фестиваля проведут конкурсы лучших документальных и телевизионных документальных фильмов.

Открытие состоится в 19.00 в в кинотеатре «Салют».

- На отбор в адрес дирекции фестиваля поступило 404 фильма общей продолжительностью 286 часов и 20 минут или почти 12 дней беспрерывного просмотра. Самый короткий из представленных фильмов длится 5 минут, самый длинный - 3 часа, - рассказывают организаторы фестиваля. - Фильмы получены из 45 российских городов и 11 стран постсоветского пространства. Особенность этого года - фильмы из горячих точек: Луганска, Макеевки, Донецка, Тирасполя.

Всего в конкурсную программу вошли 66 работ, а лучшие из них определят зрители и жюри.

Больше всего фильмов покажут в «Доме кино», но некоторые сеансы пройдут в библиотеке Белинского, духовно-просветительском центре «Царский» и мультимедийном парке «Россия - моя история».

Вход на все фильмы фестиваля свободный. Полную программу вы можете прочитать на сайте фестиваля.