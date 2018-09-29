Дома екатеринбуржцев начнут отапливать фекальным газом

29 Сент. 09:28 2018-09-29T09:28:48+03:00

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В Екатеринбурге запустили в эксплуатацию отопительную систему, которая работает на биотопливе. В пресс-службе «Водоканала» отметили, что новый комплекс позволит снижать опасность иловых осадков и отапливать газом Северную аэрационную станцию, предназначенную для очистки городских стоков.

- В Екатеринбурге запущена вторая в России котельная, работающая на биогазе из сточных вод, - сказали на предприятии. - Строительство блока, который позволяет снижать опасность иловых осадков, отапливать биогазом станцию и может стать источником электроэнергии обошлось в 1 млрд рублей и продолжалось пять лет.

По словам директора «Водоканал» Евгений Буженинов, запуск новой котельной стал последним этапом реконструкции Северной аэрационной станции, которая продолжалась более 15 лет.

- Мы полностью исключили иловые поля, на которых раньше размещался осадок. Он издавал зловонные запахи и мешал окружающей среде нормально функционировать, - отметил Буженинов.