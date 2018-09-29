2018-09-29T09:15:05+03:00
Происшествия

В Екатеринбурге задержали ворующую драгоценности «целительницу»

Недавно ее жертвой стала молодая девушка
Олег Галимов
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Рубина Козловская уже отбывала срок за наркотики. Фото: Валерий ГорелыхРубина Козловская уже отбывала срок за наркотики. Фото: Валерий Горелых
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Полицейские Екатеринбурга задержали 43-летнюю жительницу Челябинской области Рубину Козловскую. Цыганка прославилась на Урале своим «целебным» даром, после которого у доверчивых людей пропадали сбережения.

- 16 августа в Чкаловском районе она похитила драгоценности у 20-летней горожанки. Козловская попросила помочь ей в поисках съемного жилья, - рассказал пресс-секретарь свердловского главка Валерий Горелых. - Когда девушка отказалась, мошенница сказала, что на ней и ее близких порча. Чтобы снять ее, нужно провести манипуляции с драгоценностями. Девушка испугалась за себя и своих родных и отдала все свои украшения и деньги. Ущерб превысил 65 тысяч рублей.

Цыганка уверяла, что вернет драгоценности как только проведет обряды по снятию порчи. В полиции пострадавшая девушка опознала воровку. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Позже выяснилось, что Козловская уже отбывала срок за хранение наркотиков. Сейчас она безработная и живет со старой матерью в Верхнем Уфалее.

Всех, кто также пострадал от действий Козловской, просят сообщить в полицию по телефонам +7 (343) 358–75–62 (УУР ГУ МВД России по Свердловской области), +7 922 609 01 78 (оперуполномоченный УУР).

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