47 миллионов рублей за сезон: защитник «Автомобилиста» Михал Чайковски перешел в клуб НХЛ
Клуб НХЛ «Каролина Харрикейнз» официально объявил о подписании контракта с словацким защитником «Автомобилиста» Михалом Чайковски.
- Михал заработал этот контракт своим выступлением в тренировочном лагере, — заявил генеральный менеджер «Каролина Харрикейнз» Дон Уодделл. -Мы считаем, что его подписание улучшит глубину в защите,
Чайковски подписал соглашение на один сезон, согласно которому он будет получать 650 тысяч долларов за сезон в НХЛ и по 70 тысяч за игры АХЛ. Таким образом его зарплата составит порядка 47 миллионов рублей в год.
Словак выступал за клуб из Екатеринбурга с 2017 года. В составе «шоферов» он отметился 12 голами в 67 матчах.