2018-09-29T08:09:43+03:00
Спорт

47 миллионов рублей за сезон: защитник «Автомобилиста» Михал Чайковски перешел в клуб НХЛ

Словак успешно прошел просмотр и поставил подпись в контракте
Олег Галимов
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Чайковски провел за «Автомобилист» 67 матчей. Фото: пресс-служба ХК «Автомобилист»Чайковски провел за «Автомобилист» 67 матчей. Фото: пресс-служба ХК «Автомобилист»
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Клуб НХЛ «Каролина Харрикейнз» официально объявил о подписании контракта с словацким защитником «Автомобилиста» Михалом Чайковски.

- Михал заработал этот контракт своим выступлением в тренировочном лагере, — заявил генеральный менеджер «Каролина Харрикейнз» Дон Уодделл. -Мы считаем, что его подписание улучшит глубину в защите,

Чайковски подписал соглашение на один сезон, согласно которому он будет получать 650 тысяч долларов за сезон в НХЛ и по 70 тысяч за игры АХЛ. Таким образом его зарплата составит порядка 47 миллионов рублей в год.

Словак выступал за клуб из Екатеринбурга с 2017 года. В составе «шоферов» он отметился 12 голами в 67 матчах.

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