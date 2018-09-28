Екатеринбург застроят многоэтажками, но не будут их подключать к электричеству и водоснабжению

28 Сент. 17:49 2018-09-28T17:52:16+03:00

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Мэрия Екатеринбурга намерена включить в новый генплан города дома, которые не нужно будет подключать к электричеству и системе водоснабжения. Энергоэффективые здания позволят экономить до 25% коммунальных платежей за счет современных технологий. Такие объекты смогут в перспективе производить больше энергии, чем потреблять.

- Застройщики приходят к пониманию, что удорожание проект на этапе разработки «зеленого» объекта и вложения в его сертификацию окупаются уже в течение первых лет его эксплуатации, - рассказывают в мэрии.

Инициативу по застройке Екатеринбурга новыми домами обсудят в конце этого года на одном из форумов. Сейчас в мэрии работают над новым градостроительным планом, который будет действовать до 2025 года.