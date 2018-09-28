Уральского маньяка-рецидивиста, убившего молодую мать, ждет пожизненный срок

28 Сент. 15:53 2018-09-28T16:10:04+03:00

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На Урале подходит к завершению судебное разбирательство по делу сексуального маньяка Алексея Фалькина. Как сообщили в пресс-службе областного суда, в ходе прений сторон государственный обвинитель просил суд дать мужчине пожизненный срок.

Защита, в свою очередь, требует исключить из обвинения ряд эпизодов и назначить Фалькину дополнительную психолого-психиатрическую экспертизу.

Маньяк и убийца несколько лет скрывался под маской примерного семьянина Фото: соцсети

Имя 34-летнего Алексея Фалькина прогремело на весь регион в прошлом году, когда в Верхней Пышме нашли убитой 30-летнюю Ирину Вахрушеву. Жена и мама 5-летнего сына в тот вечер шла в гости к подруге. До дома приятельницы женщина не дошла всего 50 метров.

После задержания убийцы выяснилось, что мужчина причастен еще к ряду преступлениям, а со стороны и не скажешь: примерный семьянин, отец двоих детей, служил в МЧС.

Первое нападение маньяк совершил еще в 2013 году. Тогда уральский Джек-потрошитель изнасиловал женщину, которую подвозил на машине. Причем сделал это особо извращенно - с использованием отвертки. Маньяку грозило до 6 лет колонии, но, заключив сделку со следствием, он получил минимальный срок - 3 года 8 месяцев колонии. Отсидет Фалькин и того меньше, выйдя через два года по УДО.

Ирина Вахрушева не дошла до дома подруги 50 метров Фото: соцсети

До задержания в 2017-м он совершил, по собственному признанию, еще три изнасилования. Свои нападения мужчина объясняет невозможнгостью контролировать себя при виде женщин.

- Я имею психические отклонения, меня периодически посещают преступные мысли об убийствах и иные, от которых я не могу избавиться, - рассказывал преступник. - Я хотел обратиться к психиатру. Но я не дурак, и понимал, что, если сделаю это, то всей моей жизни, которая была более-менее нормальной, придет конец. Но сейчас пришел конец. Я за свою жизнь совершил много преступлений.

Оглашение приговора состоится 12 октября в 11:00.