Россия и Узбекистан планируют создать оптовый распределительный центр плодоовощной продукции

28 Сент. 15:36 2018-09-28T15:36:26+03:00

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Инициативу обсудили 25 сентября во время встречи губернатора Оренбургской области с делегацией Республики Узбекистан. Наличие транспортной инфраструктуры и земельного участка, который прилегает к будущей международной трассе «Европа – Западный Китай» остановили выбор на Акбулакском районе.

– Этот логистический центр позволит обеспечить легальный выход стратегической для Узбекистана продукции на емкий рынок Российской Федерации и её регионов. Оренбургская область, в свою очередь, получит дополнительные рабочие места, расширение ассортимента и качества продукции на плодовоовощных рынках региона, необходимую базу для будущей промышленной глубокой переработки овощей и фруктов. Проект взаимовыгодный, требующий экспертной проработки и обсуждения, для чего мы сегодня и собрались, - отметил губернатор Оренбургской области Юрий Берг.