Свердловские спасатели: на Средний Урал надвигается ураган

28 Сент. 15:07 2018-09-28T15:10:30+03:00

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Свердловские спасатели объявили штормовое предупреждение. Завтра, 29 сентября, в регионе ожидается сильный ветер. В некоторых районах области, по прогнозам синоптиков, порывы могут достигать 25 метров в секунду и более.

- При усилении ветра следует быть внимательными и осторожными, чтобы не получить травму. Не стоит прятаться около стен домов, так как с крыш и балконов возможно падение шифера и других предметов. Ни в коем случае не пытайтесь укрыться за остановками общественного транспорта, рекламными щитам, недостроенными зданиям, под деревьями, - сказали в ГУ МЧС по Свердловской области.

В непогоду следует быть предельно осторожными с огнем. При сильном порывистом ветре и бытовые, и природные пожары могут приобрести масштабы бедствия. При перепадах напряжения, нужно немедленно обесточить все электроприборы, выдернуть вилки из розеток.

Смертельно опасно при сильном ветре стоять под ЛЭП и подходить к оборвавшимся проводам.

В случае ЧП звоните по единому номеру пожарных и спасателей МЧС России - 101.