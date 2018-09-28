2018-09-28T14:51:30+03:00
Недвижимость

Коммунальщики полностью обогреют Екатеринбург к 10 октября

Такую задача поставил губернатор Свердловской области
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Сейчас в уральской столице идет четвертый и заключительный этап подачи теплаСейчас в уральской столице идет четвертый и заключительный этап подачи теплаФото: Алексей БУЛАТОВ
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Мэрия Екатеринбурга назвала дату, к которой во всех домах и учреждениях Екатеринбурга должно появиться тепло. Губернатор Свердловской области поставил задачу, чтобы батареи нагрелись до 10 октября.

- В данный момент в городе идет четвертый этап заполнения тепломагистралей. Всего к теплу подключено 72% объектов социальной сферы и около 40% жилищного фонда. К 1 октября показатели подключения по социальной сфере будут близки к 100%, кроме того будет обеспечен максимальный охват жилищного фонда, - сказал замглавы Администрации по вопросам ЖКХ Владимир Гейко.

Отопительный сезон стартовал в уральской столице 17 сентября. Сейчас кипяток поступил в батареи 4 тысяч жилых домов и 751 социальных объекта. В частности, тепло пришло в 133 школу, 341 детсад, 125 больниц, 52 учреждения культуры.

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