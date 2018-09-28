2018-09-28T14:27:27+03:00
Общество

На Урале вынесли приговор банде наркосбытчиков, которой управляли из Казани

Члены группировки первый раз увидели друг друга на суде. До этого они общались только в интернете
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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"Бизнес" рухнул спустя 1,5 года"Бизнес" рухнул спустя 1,5 годаФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Каменск-Уральском вынесли приговор участникам преступной группы наркосбытчиков, которой руководили из Татарстана. Организовал наркобанду житель Казани Искандер Самерханов. На родине мужчина арендовал сайты интернет-магазинов и по сети подобрал на Урале трех помощников.

На протяжении 1,5 лет местные жители получали, расфасовывали, упаковывали наркотики и раскладывали их по "тайникам". В целях конспирации подельники общались только через интернет-переписку. Знакомы друг с другом они также не были.

- После задержания полицией организатора Самерханова установлено, что им для последующего сбыта приобретено 993,5 граммов наркотиков. Огромная "закладка" находилась в Челябинской области, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры. - По имевшимся координатам, правоохранителя "товар" был изъят. Всего в ходе предварительного следствия из незаконного оборота изъято свыше 1,8 килограмма наркотических средств.

Суд назначил Искандеру Самерханову 17,5 лет колонии строгого режима со штрафом в 400 тысяч рублей. Денис Щелконогов получил 15,5 лет со штрафом в 200 тысяч, Евгений Пошехонов проведет за решеткой 14,5 лет и заплатит 200 тысяч. Евгению Смольникову приговорили к 14,5 годам колонии и штрафу в 150 тысяч рублей.

На деньги, полученные от продажи наркотиков, организатор группы успел купил квартиру и машину. Имущество было обращено в доход государства.

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