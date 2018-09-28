На Урале осудили арбитражных управляющих, вымогавших взятку у застройщика

28 Сент. 13:13 2018-09-28T13:21:51+03:00

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В Екатеринбурге вынесли приговор двум арбитражным управляющим и члену ассоциации арбитражных управляющих. Нурлана Мирзоева, Василия Жлудова и Юрия Ушакова признали виновными в коммерческом подкупе и пособничестве.

В июне 2016 года Арбитражный суд Свердловской области признал банкротом крупную строительную организацию. Управляющий Мирзоев, занимавшийся процедурой, решил на этом подзаработать. Он привлек двух коллег, с которыми требовал от учредителя и директора фирмы 5 миллионов рублей. За это мужчины обещали бизнес-леди помочь выйти из процедуры банкротства.

- В целом злоумышленники получили от учредителя строительной организации 450 тысяч рублей. Кроме того, обвиняемые требовали от женщины 1,5 миллиона рублей за подписание и утверждение в Арбитражном суде мирового соглашения. Если денег не будет, они уклонятся от этого, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Передать первые 750 тысяч директор стройфирмы должна была после подписания мирового соглашения, а оставшуюся сумму - после его утверждения. При передаче второй части денег вымогателей задержали.

Суд приговорил Юрия Ушакова к 9 годам колонии с лишением права занимать должности, связанные с арбитражным управлением по делам о банкротстве. Нурлан Мирзоев получил 8 лет тюрьмы, Василий Жлудов - 7,5 лет. Все будут отбывать наказание в колонии строгого режима.