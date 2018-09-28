2018-09-28T12:46:35+03:00
Происшествия

Она не увидела, он не услышал: в Екатеринбурге автоледи на "зебре" сбила подростка

С места ДТП женщина скрылась
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Фото: ГИБДД ЕкатеринбургаФото: ГИБДД Екатеринбурга
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В Екатеринбурге автоледи на Geely Emgrand сбила 14-летнего подростка. Школьник переходил дорогу по "зебре" на улице Самолетной. Поток машин в этот момент был большой, почти все из них стояли, но один из автомобилей ринулся через пешеходник.

Затормозить женщина не успела, а после наезда на подростка, поспешила ретироваться с места аварии. В этот же день горе-водителя нашли и доставили в отделение полиции. Теперь автоледи грозит лишение прав на срок до 1,5 лет или арест на 15 суток.

- Виновница инцидента рассказала, что подросток появился на проезжей части неожиданно из-за стоящих машин в попутном направлении. Чтобы избежать наезда на мальчика, она применила экстренное торможение, но тщетно. Ребенка доставили в 9-ю детскую больницу, где врачи диагностировали у него ушиб брюшной стенки, - рассказали в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.

Также удалось установить, что пострадавший переходил дорогу в наушниках и не смотрел по сторонам, поэтому и не заметил приближающуюся иномарку.

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