Она не увидела, он не услышал: в Екатеринбурге автоледи на "зебре" сбила подростка
В Екатеринбурге автоледи на Geely Emgrand сбила 14-летнего подростка. Школьник переходил дорогу по "зебре" на улице Самолетной. Поток машин в этот момент был большой, почти все из них стояли, но один из автомобилей ринулся через пешеходник.
Затормозить женщина не успела, а после наезда на подростка, поспешила ретироваться с места аварии. В этот же день горе-водителя нашли и доставили в отделение полиции. Теперь автоледи грозит лишение прав на срок до 1,5 лет или арест на 15 суток.
- Виновница инцидента рассказала, что подросток появился на проезжей части неожиданно из-за стоящих машин в попутном направлении. Чтобы избежать наезда на мальчика, она применила экстренное торможение, но тщетно. Ребенка доставили в 9-ю детскую больницу, где врачи диагностировали у него ушиб брюшной стенки, - рассказали в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.
Также удалось установить, что пострадавший переходил дорогу в наушниках и не смотрел по сторонам, поэтому и не заметил приближающуюся иномарку.