Эстафета "Вечерний Екатеринбург": расписание и карта перекрытий

28 Сент. 11:53 2018-09-28T12:05:11+03:00

Забег начнется с утра и закончится только после полудня Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Завтра в уральской столице пройдет традиционная эстафета "Вечерний Екатеринбург". Из-за забега центр города на несколько часов будет перекрыт, поэтому недовольным автомобилистам в очередной раз придется искать пути объезда. Пассажирам общественного транспорта, кстати, тоже.

Карта: екатеринбург.рф

Легкоатлетов разделят на 4 группы: команды «сильнейших», команды ДЮСШ и учреждений среднего профессионального образования, команды общеобразовательных школ и команды коллективов физической культуры и спорта. Ожидается, что всего в эстафете примут участие 125 сборных.

Карта: екатеринбург.рф

Стартуют и финишируют участники у театра драмы. Сами маршруты пройдут по улицам Бориса Ельцина, 8 Марта до пересечения с Малышева, а также проспекту Ленина от 8 Марта до Луначарского.

Карта: екатеринбург.рф

- Торжественное открытие состоится в 10:00, а последний старт будет дан в 12:20, - рассказали в пресс-службе мэрии. - На маршрутах забега временно будет ограничено движение всех видов транспорта, а также их парковка.

Карта: екатеринбург.рф

С 10:00 до 11:40 нельзя будет проехать по проспекту Ленина от 8 марта до Мамина-Сибиряка и по 8 Марта от Малышева до проспекта Ленина.

С 10:00 до 13:00 будет закрыть проезд по 8 Марта от Ленина до Бориса Ельцина и по Бориса Ельцина от 8 Марта до Челюскинцев.

Карта: екатеринбург.рф

Стоянка на указанных участках запрещена с 00:00 до 13:00.