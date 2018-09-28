2018-09-28T11:26:24+03:00
Общество

Полиция Екатеринбурга предупреждает о перебоях связи на линии "02"

На телефонной станции УВД будут проводиться технические работы
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Ограничения будут действовать только один день - 29 сентябряОграничения будут действовать только один день - 29 сентябряФото: Алексей БУЛАТОВ
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Полиция Екатеринбурга предупреждает горожан о возможных перебоях в работе линии "02".В субботу, 29 сентября, на телефонной станции УВД будут проводиться технические работы.

Тем, кому не удастся дозвониться до правоохранителей по "02", просят обращаться в дежурные части отделов полиции районов:

Кировский район:

- ОП № 1 УМВД - 356-42-01

- ОП № 2 УМВД - 356-42-02

- ОП № 3 УМВД - 356-42-03

Ленинский район:

- ОП № 4 УМВД - 356-42-04

- ОП № 5 УМВД - 356-42-05

Октябрьский район:

- ОП № 6 УМВД - 356-42-06

ОП № 7 УМВД - 356-42-07

Верх-Исетский район:

- ОП № 8 УМВД - 356-42-08

- ОП № 9 УМВД - 356-42-09

Железнодорожный район:

- ОП № 10 УМВД - 356-42-10

- ОП № 11 УМВД - 356-42-11

Чкаловский район:

- ОП № 12 УМВД - 356-42-12

- ОП № 13 УМВД - 356-42-13

Орджоникидзевский район:

- ОП № 14 УМВД - 356-42-14

- ОП № 15 УМВД - 356-42-15

Телефон дежурной части УМВД для обращения в период проведения технических работ: 257-07-56. Контакты территориальных ОВД также можно найти на сайте УМВД.

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