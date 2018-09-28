Полиция Екатеринбурга предупреждает о перебоях связи на линии "02"
Полиция Екатеринбурга предупреждает горожан о возможных перебоях в работе линии "02".В субботу, 29 сентября, на телефонной станции УВД будут проводиться технические работы.
Тем, кому не удастся дозвониться до правоохранителей по "02", просят обращаться в дежурные части отделов полиции районов:
Кировский район:
- ОП № 1 УМВД - 356-42-01
- ОП № 2 УМВД - 356-42-02
- ОП № 3 УМВД - 356-42-03
Ленинский район:
- ОП № 4 УМВД - 356-42-04
- ОП № 5 УМВД - 356-42-05
Октябрьский район:
- ОП № 6 УМВД - 356-42-06
ОП № 7 УМВД - 356-42-07
Верх-Исетский район:
- ОП № 8 УМВД - 356-42-08
- ОП № 9 УМВД - 356-42-09
Железнодорожный район:
- ОП № 10 УМВД - 356-42-10
- ОП № 11 УМВД - 356-42-11
Чкаловский район:
- ОП № 12 УМВД - 356-42-12
- ОП № 13 УМВД - 356-42-13
Орджоникидзевский район:
- ОП № 14 УМВД - 356-42-14
- ОП № 15 УМВД - 356-42-15
Телефон дежурной части УМВД для обращения в период проведения технических работ: 257-07-56. Контакты территориальных ОВД также можно найти на сайте УМВД.