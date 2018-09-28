2018-09-28T10:39:36+03:00
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После вмешательства прокуратуры на дорогах Среднего Урала устранили 800 нарушений

Некоторых владельцев пришлось заставить сделать это через суд
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Прокуратура Свердловской области проверила состояние дорог региона и ахнула. Специалисты насчитали 837 нарушений безопасности движения. Владельцам проблемных участков сотрудники надзорного органа вручили 146 представлений, а также направили в суды 198 исков.

Например, в поселке Верхняя Сысерть, оказались ничейными участки дорог в переулке Озерный и улице Ленина. Администрация округа просто не поставлены их на учет, а потому и ремонтировать не спешила.

Прокуратура потребовала через суд местные власти взять дорогу на баланс и привести в порядок. Служители Фемиды требования удовлетворили.

В Поселке Червоисточинкс после проверки прокуратурой дорог на улицах Кирова, Шадрина, 1-Советская и Ударная администрация ликвидировала просадки и колеи.

Сейчас все дороги находятся в надлежащем состоянии.

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