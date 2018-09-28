Уральский колледж имени Ползунова оштрафовали за рекламу о самом себе

28 Сент. 09:55 2018-09-28T10:06:53+03:00

Несколько лет на крыше колледжа висели несколько незаконных баннеров Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Директор Уральского колледжа имени Ползунова оказался на скамье подсудимых. Мужчину признали виновным в незаконном размещении рекламы.

В июле 2004 года руководство колледжа заключило договор с предпринимателем, по которому бизнесмену разрешалось разместить рекламные щиты на крыше здания. Спустя пять лет колледжу выдали охранное обязательство пользователя объекта культурного наследия, которым является здание учебного заведения.

В этом случае пользователь не имеет права размещать инженерное оборудование, коммуникации, а также рекламные и информационные носители на северном и восточном фасадах, видимых скатах крыши, на тротуарах и газонах возле перед зданием.

С 2017 года предприниматель подарил колледжу свои рекламные конструкции общей площадью 115 "квадратов". Часть площади отдали под рекламу сотового оператора, а на остальной разместили информацию о самом колледже.

Суд признал директора виновным в нарушении требований к сохранению объектов культурного наследия и назначил штраф в 20 тысяч рублей.

- Мужчина обжаловал постановление в Свердловском областном суде, - рассказали в пресс-службе областного суда. - Оценив собранные по делу доказательства на предмет достоверности и достаточности, судебная коллегия пришла к выводу, что в первой инстанции правильно признали директора колледжа виновным и оставили постановление без изменения.