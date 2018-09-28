В Екатеринбурге за три миллиона рублей отремонтируют 20 остановок

28 Сент. 09:28 2018-09-28T09:32:21+03:00

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Мэрия Екатеринбурга определила победителя конкурса на монтаж 20 остановок общественного транспорта. Работами займется ООО 'ПК 'ТМ-РЕСУРС. Компания позволит Администрации сэкономить большую сумму, согласившись сделать работы за 3,2 миллиона рублей вместо предложенных 5,2.

- Навес должен быть сделан из прозрачного поликарбоната, а боковые стенки из каленого прозрачного стекла. Каждый остановочный комплекс должен быть оборудован скамейкой. - говорится в техзадании.

Фото: техническая документация проекта

Новые остановки появятся на улицах Токарей, Шевченко, Расточная, К.Либкнехта, Малышева, Сулимова, Мира, Гагарина, Чапаева, Белинского, Декабристов, Машиностроителей, Фронтовых бригад.

Выполнить работы подрядчик должен в течение 45 дней с момента подписания контракта.