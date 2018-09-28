В Екатеринбурге врезался в столб и загорелся Mini Cooper
Водитель выжил, но сбежал
Фото: ГИБДД Екатеринбурга
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В Екатеринбурге на Сибирском тракте сегодня ночью сгорел Mini Cooper. Водитель иномарки не справился с управлением и вылетел с дороги. Машина протаранила столб и вспыхнула.
- В 22:45 там проезжали, огонь только разгорался. Мужчина пытался потушить огнетушителем, видимо не потушил, - рассказали очевидцы.
В городской ГИБДД сообщили, что к моменту прибытия пожарных и полицейских ни в машине, ни рядом с местом аварии никого не было. Водитель сгоревшей иномарки объявлен в розыск.