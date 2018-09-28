В Екатеринбурге нарушителей ПДД будут ловить дружинники

28 Сент. 08:39 2018-09-28T08:44:37+03:00

Соответствующий документ в мэрии планируют подготовить до конца этого года

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Мэрия уральской столицы ужесточит контроль за соблюденим правил дорожного движения. На совещании, которое провел замглавы Администрации по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Евгений Архипов, было решено разработать программу «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в Екатеринбурге».

- Проект предусматривает 20 разделов. Это и создание народных дружин, которые будут ловить нарушителей, обучающие занятие с детсадовцами и школьниками, развитие движения юных инспекторов «Безопасное колесо», - рассказали в пресс-службе мэрии.

Кроме того, чиновники намерены закупить школьные автобусы, световозвращающее оборудование для учеников, модернизаировать дорожное видеонаблюдение, а также дополнительно установить в городе дорожные ограждения и оборудовать "зебры".

Документ появится не позднее декабря этого года.