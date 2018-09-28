2018-09-28T09:00:36+03:00
Общество

На Урале директор досугового центра платила сыну, который ни дня там не работал

При этом сам мужчина даже не подозревал о своем новом трудоустройстве
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Женщине грозило шесть лет колонииЖенщине грозило шесть лет колонииФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Слободо-Туринском районе на скамье подсудимых оказалась директор культурно-досугового центра. Женщину признали виновной в мошенничестве с использованием служебного положения.

42-летняя Оксана Сабурова взяла на работу своего сына. И все бы ничего, но мужчина ни разу не появился в учреждении, а вот зарплату получал.

- Руководитель начислила и выплатила сыну зарплату за два месяца, а также премию, причинив учреждению ущерб на сумму свыше 40 тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры. При этом, следствием установлено, что сын Сабуровой о своем фиктивном трудоустройстве ничего не знал.

Служебное мошенничество относится к категории тяжких преступлений, за него женщине грозило шесть лет колонии. Но суд учел, что директор досугового центра добровольно возместила ущерб, и назначил ей штраф в 100 тысяч рублей.

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