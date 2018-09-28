2018-09-28T07:57:59+03:00
Общество

В Талице у бизнес-вумен забрали 40 литров нелегальных духов

В состав парфюмерии входил этиловый спирт
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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В Талицком районе судебные приставы прикрыли парфюмерный бизнес местной жительницы. Женщина из-под полы торговала парфюмерией, которая в нашей стране запрещена к продаже. Во всех духах и одеколонах содержался этиловый спирт.

Вычислили нелегальную предпринимательницу в ходе внеплановой проверки специалисты Роспотребнадзора. В общей сложности у свердловчанки изъяли 49 бутылок одеколонов «Тройной», «Тет-а-тет», воды душистой «Гвоздика» и духов «Шипр».

- Приставо-исполнителем были изъяты 41,3 литра спиртосодержащей парфюмерии. Суд признал предпринимательницу виновной в незаконной продаже и назначил ей штраф в три тысячи рублей с конфискацией товара, - рассказали в УФССП пол Свердловской области. - Деньги предпринимательница выплатила добровольно.

Изъятый одеколон отправили на утилизацию.

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