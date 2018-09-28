«Нам противостояла кусачая команда»: «Автомобилист» одержал 11 победу подряд, обыграв «Северсталь»

28 Сент. 07:37 2018-09-28T07:38:24+03:00

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«Автомобилист» от матча к матчу выглядит все устрошающе. В прошлой игре с «Локомотивом» подопечные Андрея Мартемьянова поставили рекорд клуба - 10 побед подряд. А накануне «шоферы» записали на свой счет 11-й выигрыш, не оставил камня на камне от череповецкой «Северстали».

Первый период прошел без голов. Второй уральцы начали в меньшинстве, но сумели при этом открыть счет. Отличился Иван Вишневский - для него этот гол в составе «Авто» стал дебютным.

Незадолго до перерыва Найджел Доус реализовал большинство, а на старте третьего периода Стефан Да Коста увеличил преимущество до 3:0. Вскоре у гостей последовало два удаления подряд, и Доус оформил дубль, установив окончательный счет - 4:0.

- Мы неплохо сегодня играли, была живая лавочка, ребята были заряжены. Но с нулем голов не выиграть матч. Допустили индивидуальную ошибку в построении обороны, а играющие в "Автомобилисте" своим шансом всегда воспользуются, - сказал главный тренер ХК "Северсталь" Александр Гулявцев.

- Нам противостояла очень кусачая, организованная команда. Хорошо парни бьются. Я благодарен нашей команде за выдержку. Чувствовалась нервозность в первом периоде, но после забитого гола нашли свою игру. Играли правильно, как в обороне, так и в атаке, - отметил наставник "Автомобилиста" Андрей Мартемьянов.

В субботу, 29 сентября «Автомобилист» сразится с московским «Динамо».