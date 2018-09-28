2018-09-28T07:15:35+03:00
Общество

В Екатеринбурге посадили банду мошенников, которая оформила по чужим паспортам 140 кредитов

Банки потеряли 10 миллионов рублей
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Фото: пресс-служба ГУ МВД РФпо Свердловской областиФото: пресс-служба ГУ МВД РФпо Свердловской области
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В Екатеринбурге вынесли приговор банде мошенников, которая обманывала банки, оформляя кредиты по копиям чужих документов. Помимо этого, преступники изготавливали поддельные страховые свидетельства пенсионных удостоверений.

Только за три месяца подельники заключили 22 договора на три миллиона рублей, при этом все бумаги были составлены без ведома заемщиков. А всего любители халявных денег оформили 140 кредитов. Жертвами мошенников стали пять банков. В общей сложности они потеряли 10 миллионов рублей.

- Вскоре на злоумышленников вышли сыщики из подразделения экономической безопасности областного полицейского главка, - рассказал пресс-секретарь регионального полицейского главка Валерий Горелых. - Суд признал обвиняемых виновными и приговорил к нескольким годам лишения свободы.

Пять из шести соучастников отправлятся в колонию общего режима. Екатерина Кривоногова проведет за решеткой 7 лет, Константин Жлудов и Роман Шайхметов - по 5 лет, Ярослав Ильиных - 5,5 лет, Екатерина Хоцкая - 7,5 лет. Александр Астратов получил 5,5 лет колонии строгого режима.

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