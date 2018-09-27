За пять лет Екатеринбург и Нижний Тагил получат 25 миллиардов на новые дороги
Два самых крупных города Свердловской области: Екатеринбург и Нижний Тагил войдут в национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги», который создан в соответствии с майским указом главы государства.
Сейчас идет предварительная защита региональных дорожных программ для проекта, который распространят на 85 российских регионов.
На Урале уже создан проект программы развития дорог региона для Екатеринбургской и Нижнетагильской агломераций. Оба города соединят качественными дорогами с другими населенными пунктами.
Период действия документа начинается в будущем году и рассчитан до 2024 года.
За пять лет в Свердловскую область привлекут 24,6 миллиарда рублей из федерального бюджета и 6,8 миллиарда – из областной казны.