За пять лет Екатеринбург и Нижний Тагил получат 25 миллиардов на новые дороги

27 Сент. 17:25 2018-09-27T17:26:14+03:00

Дороги в регионе чиновники обещают обновить за пять лет. Фото: Лев Истомин

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Два самых крупных города Свердловской области: Екатеринбург и Нижний Тагил войдут в национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги», который создан в соответствии с майским указом главы государства.

Сейчас идет предварительная защита региональных дорожных программ для проекта, который распространят на 85 российских регионов.

На Урале уже создан проект программы развития дорог региона для Екатеринбургской и Нижнетагильской агломераций. Оба города соединят качественными дорогами с другими населенными пунктами.

Период действия документа начинается в будущем году и рассчитан до 2024 года.

За пять лет в Свердловскую область привлекут 24,6 миллиарда рублей из федерального бюджета и 6,8 миллиарда – из областной казны.