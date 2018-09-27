Директору нижнетагильского завода, рабочие которого просили помощи у Путина, грозит 4 года колонии

27 Сент. 15:58 2018-09-27T16:13:29+03:00

Кроме лишения свободы прокурор просит взыскать с руководителя штраф в 500 тысяч рублей

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На Урале продолжается разбирательство по делу "тагильской борзоты". Одного из директоров Нижнетагальского завода теплоизоляционных изделий Дениса Кокорина обвиняют в мошенничестве, невыплате зарплат и сокрытии денежных средств.

Должность он занял как приемник своего отца Вячеслава Кокорина. Сегодня в ходе прений сторон прокурор попросил суд отправить мужчину в колонию на четыре года и оштрафовать на пол-миллиона рублей.

Промышленное предприятие Танкограда попало в сводки новостей в 2017-м, когда рабочие пожаловались Президенту Владимиру Путину на бесплатный труд. К этому времени производственники уже год не получали зарплату.

На предприятие тут же нагрянули силовики, следователи и прокуратура. Проблемы на заводе начались еще в 2014 году. Низких доходов компания перестала платить налоги и страховые взносы. Начались сокращения и задержки зарплат.

После того, как дело дошло до президента, деньги для рабочих нашлись. Для этого одному из собственников пришлось самому влезть в долги. В итоге Владислав Кокорин отдал рабочим 6,5 миллионов рублей. Оставшиеся деньги собирали всем миром, а потом сыпали их в руки работягам стаканами мелочи.

По версии следствия, Денис Кокорин за годы своего правления вывел из бюджета завода баснословные суммы. Для этого мужчина заключал фиктивные договоры со своими же подконтрольнымм фирмами. Так, по бумагам его «УралЭнегоМаш» поставил заводу товар на 22,9 миллиарда рублей.

- Кроме того, обвиняемый, минуя расчетные счета Нижнетагильского завода, по которым были прекращены все расходные операции, организовал осуществление расчетов с организациями-кредиторами путем перечисления денег третьим лицам, - рассказли в пресс-службе областной прокуратуры. - Он давал указания директорам аффилированных фирм, которыми сам руководил, производить расчеты с контрагентами за завод через счета их предприятий.

Оглашение приговора состоится 15 октября.