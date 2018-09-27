2018-09-27T14:58:57+03:00
Общество

Мэрия Екатеринбурга назвала дату, когда начнет штрафовать за неоплаченную парковку

Сумма платежей составит от 1000 до 3000 рублей
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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В 2019 году в центре города создадут еще от 500 до 2000 платных парковочных местВ 2019 году в центре города создадут еще от 500 до 2000 платных парковочных местФото: Алексей БУЛАТОВ
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С третьего октября автомобилистов Екатеринбурга, ранее безвозмездно паркующихся на платных стоянках, ждет разочарование. С этого дня администрация города начнет штрафовать скупых водителей. Сумма штрафов составит от 1000 до 3000 рублей.

Раньше по федеральному закону о защите персональных данных ГИБДД не имела права передавать информацию о собственниках автомобилей в мэрию. В свою очередь у администрации были связаны руки для выписывания штрафов нарушителям.

В итоге деньги в паркомат вносили только самые совестливые водители, остальные - игнорировали. Как результат платные парковки стали убыточными. В месяц их содержание обходится городу в 28 миллионов рублей, в то время как доход от них составляет лишь восемь.

Все изменилось 3 августа, когда Президент Владимир Путин подписал поправки в закон «О полиции. Теперь правоохранители будут предоставлять муниципалитету персональные данные нарушителей.

- В настоящее время платное парковочное пространство уральской столицы включает 2497 парковочных мест, 40 из которых появились в этом году по улице Вайнера, вдоль торгового центра «Европа», - рассказали в пресс-службе мэрии. - В 2019 году планируется создать от 500 до 2000 платных парковочных мест в центральной части города, - рассказали в пресс-службе мэрии.

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