2018-09-27T14:35:15+03:00
Происшествия

Двое погибших: в Артемовском Renault после заноса врезался во встречную ГАЗель

Еще двое пострадавших сейчас находятся в больнице
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Фото: ОМВД РФ по Артемовскому районуФото: ОМВД РФ по Артемовскому району
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В Артемовском районе сегодня лоб в лоб столкнулись Renault Megan и ГАЗель. Авария произошла на автодороге "Обход села Покровское".

Водитель французской иномарки ехал со стороны Режа в сторону Артемовского. В какой-то момент машину занесло, и она вылетела на встречную полосу. В этом момент по ней ехал фургон ГАЗели.

- Водитель Renault не правильно выбрал скорость движения, не учел дорожные и метеорологические условия, допустил занос с последующим выездом на полосу, встречного движения, - сказали в ОМВД РФ по Артемовскому району.

В результате ДТП погибли 44-летний водитель и 49-летняя пассажирка Renault. Еще одна пассажирка легковушки 17 лет и водитель ГАЗели доставлены в больницу Артемовского.

Все участники ДТП - жители Екатеринбурга.

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