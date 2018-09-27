Двое погибших: в Артемовском Renault после заноса врезался во встречную ГАЗель

27 Сент. 14:34 2018-09-27T14:35:15+03:00

Еще двое пострадавших сейчас находятся в больнице

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В Артемовском районе сегодня лоб в лоб столкнулись Renault Megan и ГАЗель. Авария произошла на автодороге "Обход села Покровское".

Водитель французской иномарки ехал со стороны Режа в сторону Артемовского. В какой-то момент машину занесло, и она вылетела на встречную полосу. В этом момент по ней ехал фургон ГАЗели.

- Водитель Renault не правильно выбрал скорость движения, не учел дорожные и метеорологические условия, допустил занос с последующим выездом на полосу, встречного движения, - сказали в ОМВД РФ по Артемовскому району.

В результате ДТП погибли 44-летний водитель и 49-летняя пассажирка Renault. Еще одна пассажирка легковушки 17 лет и водитель ГАЗели доставлены в больницу Артемовского.

Все участники ДТП - жители Екатеринбурга.