В Челябинске задержали грузовик, который вез в Екатеринбург контрафакт от Dolce & Gabbana

27 Сент. 13:34 2018-09-27T15:31:00+03:00

Бизнесменам грозит до двух лет колонии

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Уже завтра наивные екатеринбуржцы могли стать счастливыми обладателями новинок от GUCCI, Reebok, Adidas, Puma, Philipp Plein, Dolce & Gabbana, а продавцы подсчитывать миллионную выручку. Но все планы сбили челябинские таможенники.

Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления

На контрольно-пропускном пункте «Троицк» они задержали грузовик, доверху набитый одеждой известных европейских брендов. Машина следовала в Екатеринбург из Киргизии, а потому у таможенников закрались сомнения насчет подлинности товара.

Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления

- В ходе таможенного досмотра в автомобиле были обнаружены 800 спортивных костюмов, джинсов, блузкок и рубашек с признаками контрафактности. По заявлениям правообладателей, предварительная сумма причиненного ущерба превышает 3 миллиона рублей, - рассказали в пресс-службе Уральского таможенного управления. - Товар изъят и передан полиции.

Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления

За незаконное использование чужих товарных знаков нарушителям грозит до двух лет колонии.