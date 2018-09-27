Следователи начали проверку после избиения инвалида в Рефтинском
Сотрудники Следственного управления СКР по Свердловской области получили в свое распоряжение материалы по факту избиения 20-летнего инвалида Сергея в Рефтинском. На молодого человека напали в лесу двое несовершеннолетних: 16-летний Алексей и 12-летний Влад (имена детей изменены. - Ред.). Предполагаемой причиной конфликта мог стать донос Сергея на подростков в полицию за кражи в одном из магазинов поселка.
В Рефтинском несовершеннолетние избили инвалида.! другой источник
Видео, которое снял Влад, уже набрало десятки тысяч просмотров в Сети.
- Выясняются все обстоятельства происшествия, будут приняты меры к опросу участников инцидента. По итогам проверки органами Следственного комитета будет принято процессуальное решение, - сообщил руководитель пресс-службы свердловского СУ СКР Александр Шульга.
Подозреваемые были знакомы со школьной скамьи, но весной этого года Алексей окончил 9-й класс и продолжил обучение в политехникуме Асбеста.