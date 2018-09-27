2018-09-27T15:27:38+03:00
Происшествия

Следователи начали проверку после избиения инвалида в Рефтинском

Двое подростков напали на 20-летнего Сергея в лесу
Олег Галимов
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Пострадавший опознал своих обидчиков в отделе полиции. Фото: скриншот видеоПострадавший опознал своих обидчиков в отделе полиции. Фото: скриншот видео
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Сотрудники Следственного управления СКР по Свердловской области получили в свое распоряжение материалы по факту избиения 20-летнего инвалида Сергея в Рефтинском. На молодого человека напали в лесу двое несовершеннолетних: 16-летний Алексей и 12-летний Влад (имена детей изменены. - Ред.). Предполагаемой причиной конфликта мог стать донос Сергея на подростков в полицию за кражи в одном из магазинов поселка.

В Рефтинском несовершеннолетние избили инвалида.! другой источник

Видео, которое снял Влад, уже набрало десятки тысяч просмотров в Сети.

- Выясняются все обстоятельства происшествия, будут приняты меры к опросу участников инцидента. По итогам проверки органами Следственного комитета будет принято процессуальное решение, - сообщил руководитель пресс-службы свердловского СУ СКР Александр Шульга.

Подозреваемые были знакомы со школьной скамьи, но весной этого года Алексей окончил 9-й класс и продолжил обучение в политехникуме Асбеста.

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