2018-09-27T15:25:50+03:00
Здоровье

Преобладать будет свиной: свердловские врачи предупреждают о нашествии вируса гриппа

Пик заболеваемости медики ожидают начиная со второй половины декабря
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Чтобы избежать возникновения эпидемии, к середине октября прививку должны поставить 750 тысяч горожанЧтобы избежать возникновения эпидемии, к середине октября прививку должны поставить 750 тысяч горожанФото: Алексей БУЛАТОВ
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Врачи Екатеринбурга призывают жителей не отказываться от прививок против гриппа. Как рассказал главный эпидемиолог города Александр Харитонов, за последнюю неделю медики поставили диагноз ОРВИ 13 тысячам пациентов, что превысило эпидемиологический порог.

- Это связано с началом учебного года, с началом формирования организованных коллективов, и мы это наблюдаем ежегодно в этот период времени. Сейчас ситуация стабилизируется. За два дня текущей недели мы пошли на снижение заболеваемости, - отметил он.

Грипп пока обнаружен не был, однако специалисты говорят, что традиционно ближе к зиме вирус все же придет, а во второй половине декабря ожидается пик заболеваемости. При этом преобладать будет H1N1, больше известный как свиной грипп.

Он опасен тем, что быстро развивает дыхательную недостаточность и, если больной не привит и затянул с визитом к врачу, его могут не спасти. В зоне риска дети, пожилые и люди с хроническими заболеваниями.

Чтобы избежать возникновения эпидемии, к середине октября прививку должны поставить 750 тысяч горожан. Около 200 тысяч уже получили бесплатную вакцину, она положена детям и тем, чья работа связана с контактированием с большим количеством народа.

- Во время чемпионата мира по футболу к нам приезжала масса болельщиков: перуанцы, мексиканцы. Среди них выявили пять случаев гриппа H1N1. Благодаря тому, что 49 % населения города сделали прививки, у нас не было дальнейшего распространения вируса, - резюмировал главный эпидемиолог.

Прививочная кампания завершится 16 ноября.

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