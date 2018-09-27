2018-09-27T15:23:25+03:00
Недвижимость

Ремонт закончен в срок: чиновники и активисты Екатеринбурга проверили качество дорог

Подрядчикам осталось уложить тротуарную плитку и восстановить газоны
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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На ремонт было потрачено 1,6 миллиарда рублейНа ремонт было потрачено 1,6 миллиарда рублейФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге прошла приемка дорог, ремонт которых был запланирован на этот год. Качество проезжей части оценивали как чиновники, так и общественники.

По словам зам. главы администрации по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Евгения Архипова, работы осложнялись чемпионатом мира по футболу. На время мундиаля пришлось заморозить ремонт дорог в центре. Но, несмотря на это, подрядчики привели проезжую часть в порядок в срок - до 1 октября.

- Мы хорошо подготовились к этому сезону - все контракты заключили еще в марте, составили четкие графики работы подрядчиков, обсудили планы с сетевыми компаниями, благодаря чему у нас ни на одном объекте не было смещений сроков в связи с ремонтами подземных коммуникаций, - сказал Евгений Архипов. - На некоторых объектах осталось укложить тротуарную плитку и восстановить газоны. Но все асфальтовые работы уже завершены.

Летом этого года на ремонт дорог в уральской столице выделили 1,6 миллиарда рублей. Подрядчики отремонтировали 41 участок общей площадью более 900 тысяч квадратных метров.

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