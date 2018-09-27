2018-09-27T11:47:31+03:00
Общество

В Нижнем Тагиле спровоцируют искусственное землетрясение

Взрыв на шахте может привести к сейсмическому толчку
Лев Истомин
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Взрыв на шахте произведут в 8 часов утраВзрыв на шахте произведут в 8 часов утраФото: Владимир ВОРСОБИН
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В воскресенье, 30 сентября, в Нижнем Тагиле утром возможен сейсмический толчок, который почувствуют жители города. Причиной этого станет масштабный взрыв на шахте «Магнетитовая» для отбойки руды.

Взрыв произведут по годовой программе горных работ в соответствии с графиком. Это приведет к небольшому толчку.

В случае вопросов у жителей Нижнего Тагила специалисты советуют звонить на ОАО «Высокогорский ГОК» диспетчеру по телефону (3435) 49-51-42.

- Взрыв произведут по современной технологии коротко замедленным способом с разделением на пять ступеней замедления, - рассказали в администрации Нижнего Тагила.

Никакого вреда для зданий и сооружений города взрыв не принесет.

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