В Нижнем Тагиле спровоцируют искусственное землетрясение
В воскресенье, 30 сентября, в Нижнем Тагиле утром возможен сейсмический толчок, который почувствуют жители города. Причиной этого станет масштабный взрыв на шахте «Магнетитовая» для отбойки руды.
Взрыв произведут по годовой программе горных работ в соответствии с графиком. Это приведет к небольшому толчку.
В случае вопросов у жителей Нижнего Тагила специалисты советуют звонить на ОАО «Высокогорский ГОК» диспетчеру по телефону (3435) 49-51-42.
- Взрыв произведут по современной технологии коротко замедленным способом с разделением на пять ступеней замедления, - рассказали в администрации Нижнего Тагила.
Никакого вреда для зданий и сооружений города взрыв не принесет.