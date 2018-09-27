2018-09-27T15:20:49+03:00
Общество

Аэропорт Кольцово открывает прямые рейсы из Екатеринбурга в Тараз

Перелеты в древнейший город Казахстана будут осуществляться раз в неделю
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Фото: официальный сайт "SCAT Airlines"Фото: официальный сайт "SCAT Airlines"
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В аэропорту Кольцово появится новый перевозчик - им станет казахстанская компания SCAT Airlines. С 29 октября она начнет осуществлять прямые перелеты из Екатеринбурга в Тараз - древнейший город на границе Казахстана и Киргизии.

- Полеты будут совершаться раз в неделю по понедельникам. Вылет из Тараза в Екатеринбург в 01.00, прибытие - в 2.50. Вылет из Екатеринбурга в Тараз в 04.40, прилет в пункт назначения в 08.30 по местному времени. Время в пути составит около трех часов. Полеты будут осуществляться на самолетах Boeing 757-200 вместимостью до 235 пассажиров, - рассказали в пресс-службе аэропорта Кольцово.

SCAT является одной из крупнейших авиакомпаний Казахстана, в ее парке 21 воздушное судно. Перевозчик работает на 80 внутренних и международных маршрутах.

Сегодня из Кольцово в Казахстан летает только авиакомпания Air Astana. Она ежедневно осуществляет перелеты в Астану.

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