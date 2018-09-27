В Екатеринбурге футбольную фан-зону переоборудуют в лыжную базу

27 Сент. 11:15 2018-09-27T15:18:53+03:00

Изменить размер текста: A A

Фан-зону в Екатеринбургском парке имени Маяковского ждет масштабная трансформация. Чемпионат мира закончился, впереди зима, а потому футбольная тематика становится неактуальной.

Фото: Роман Шадрин

Но это вовсе не повод бесполезно простаивать такой огромной площади. В ближайшее время фан-зона из футбольной превратится в лыжную. Здесь проложат лыжню, круговая дистанция которой составит 800 метров, и оборудуют прокат и раздевалку.

Фото: Роман Шадрин

- На сегодняшний день в парке есть 120 пар своих лыж на различные размеры. Докупаем еще 30, - рассказали директор парка Роман Шадрин. - Лыжная база на ретроаллее тоже будет работать. Мы уже вовсю приводим ее в порядок: очистили от старых деревьев, убрали свисающие ветки, к концу октября полностью сделаем освещение. Приятного отдыха и занятий спортом!