2018-09-27T15:17:25+03:00
Общество

На Среднем Урале браконьеров ловят с помощью беспилотников и тепловизоров

Дроны уже помогли поймать более 500 охотников-нелегалов
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Чаще всего браконьеры покушались на крупных животных вроде лосей и кабановЧаще всего браконьеры покушались на крупных животных вроде лосей и кабановФото: Алексей БУЛАТОВ
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На Среднем Урале ужесточили борьбу с браконьерами. Теперь охотников-нелегалов ловят не только с помощью егерей и проверок сотрудников природоохранной прокуратуры. На стражу лесных угодий и их обитателей вышли беспилотники.

Каждый из дронов оборудован видеокамерой и тепловизором, поэтому отлично распознает браконьеров даже ночью.

- В этом году по заявлениям департамента о фактах незаконной охоты органами внутренних дел возбуждено 42 уголовных дела, рассмотрено в суде 14, по 11 делам обвиняемые признаны виновными. Ущерб оценен более чем в два миллиона рублей, - рассказал глава Департамента по охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской области Александр Кузнецов.

В общей сложности инспекторы провели более 2000 рейдов, во время которых изъяли у горе-охотников 33 ружья, а также 217 петель и капканов. Чаще всего браконьеры покушались на крупных животных, убив 29 косуль, 27 лосей, пять кабанов, десять птиц, четырех зайцев и двух бобров.

За нарушения к административной ответственности привлечены 588 человек. Одним выписали штрафы, другим запретили ходить на охоту.

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