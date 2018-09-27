На Среднем Урале браконьеров ловят с помощью беспилотников и тепловизоров

27 Сент. 10:37 2018-09-27T15:17:25+03:00

Чаще всего браконьеры покушались на крупных животных вроде лосей и кабанов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Изменить размер текста: A A

На Среднем Урале ужесточили борьбу с браконьерами. Теперь охотников-нелегалов ловят не только с помощью егерей и проверок сотрудников природоохранной прокуратуры. На стражу лесных угодий и их обитателей вышли беспилотники.

Каждый из дронов оборудован видеокамерой и тепловизором, поэтому отлично распознает браконьеров даже ночью.

- В этом году по заявлениям департамента о фактах незаконной охоты органами внутренних дел возбуждено 42 уголовных дела, рассмотрено в суде 14, по 11 делам обвиняемые признаны виновными. Ущерб оценен более чем в два миллиона рублей, - рассказал глава Департамента по охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской области Александр Кузнецов.

В общей сложности инспекторы провели более 2000 рейдов, во время которых изъяли у горе-охотников 33 ружья, а также 217 петель и капканов. Чаще всего браконьеры покушались на крупных животных, убив 29 косуль, 27 лосей, пять кабанов, десять птиц, четырех зайцев и двух бобров.

За нарушения к административной ответственности привлечены 588 человек. Одним выписали штрафы, другим запретили ходить на охоту.