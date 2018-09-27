В Свердловской детской филармонии пройдет мировая премьера мюзикла «Парижские тайны»

27 Сент. 10:18 2018-09-27T15:15:53+03:00

Впервые премьеру можно будет увидеть 25 октября, а если пропустите, то 22 ноября

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В Детской филармонии Екатеринбурга, расположенной по адресу 8 Марта, 36, можно будет увидеть грандиозный мюзикл «Парижские тайны», созданный по мотивам романа французского писателя Эжена Сю. Именно он был основоположником уголовно-сенсационного жанра массовой литературы. И немудрено, что сюжет его произведения повествует о криминальном дне парижского общества.

- Над спектаклем работал популярный российский композитор и продюсер нашумевших мюзиклов Ким Брейтбург, - рассказывают в пресс-центре Детской филармонии. - Он представляет свою новую работу совместно с талантливым режиссером Аллой Чепиногой; композитором Евгением Муравьевым, который написал чувственное либретто; и автором песни «Мама», французским шансонье испанского происхождения Нильдой Фернандес. Яркие вокальные номера и костюмы, неожиданные хореографические и режиссерские решения.

Уральцам презентуют "Парижские тайны". Фото: Детская филармония Екатеринбурга

А сюжет постановки завязывается на том, что во французской столице объявляется благородный силач Родольф, блистательно владеющий как светскими манерами, так и приемами кулачного боя. Никто не подозревает, что Родольф - на самом деле наследник престола великого герцогства Герольштейнского, прибывший в Париж инкогнито в поисках своей непризнанной дочери. Будущему монарху постепенно становится ясно, что нити многих зловещих парижских тайн ведут к нотариусу Феррану, очень темному человеку.

Разгадать тайны этого зрелищного мюзикла, а также других постановок Детской филармонии, вы сможете с помощью путеводителя от «Комсомолки». Там же вы узнаете новые подробности о спектакле и даже сможете приобрести билет.