2018-09-27T15:11:14+03:00
Недвижимость

Екатеринбург потратит еще 3 миллиона рублей на реконструкцию улицы Татищева

Здесь расширят проезжую часть, а также построят тротуары и велосипедные дорожки
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Проект по реконструкции улицы должен быть подготовлен в течение одного годаПроект по реконструкции улицы должен быть подготовлен в течение одного годаФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге ищут подрядчика, который возьмет на себя проектировку реконструкции и строительства улицы Татищева. Согласно сайту госзакупок, работы планируется вести на участке от Красноуральской до Лоцмановых. Сумма контракта составит 3,1 миллиона рублей.

Компания, выигравшая тендер, должна будет расширить 1,7 километра проезжей части, отремонтировать такую же протяженность трамвайных путей, проложить по 3,4 километра тротуаров и велосипедных дорожек. Также подрядчику необходимо позаботиться об уличном освещении, инженерных сетях, установить урны, скамейки, разбить газоны и высадить деревья.

«Трамвайная линия должна быть обособлена от дороги. На пересечении трамвайных путей с проезжей частью выполнить мощение брусчаткой. На длинных перегонах трамвайной линии заполнение междупутного и межрельсового пространства выполнить в газоне», - говорится в техзадании.

Проект по реконструкции улицы должен быть подготовлен в течение одного года.

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